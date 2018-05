CHUPINGUAIA: Jovem sobe em telhado para fugir de supostos agressores e estrutura acaba desabando

Os fatos se deram por volta das 23h00 de quarta-feira, 16, em uma residência localizada no Centro de Chupinguaia, onde um jovem de 23 anos sofreu uma queda, após subir em um telhado para fugir de pessoas, que segundo ele, tentavam contra sua vida.

Quando uma guarnição da Polícia Militar chegou ao local a pedido do proprietário do imóvel, o jovem estava trancado em um dos quartos, onde a estrutura do telhado não suportou seu peso e acabou desabando.

Diante da recusa do agente em abrir a porta do quarto, a mesma teve que ser arrombada. Porém, o mesmo alegou que apenas tinha subido no telhado daquela casa como forma de preservar sua vida, pois haviam pessoas o perseguindo com a intenção de matá-lo.

Diante dos fatos, o mesmo foi detido por dano e depredação e conduzido ao quartel da PM daquele local, para o registro de uma pré-ocorrência.

Texto: Extra de Rondônia

Foto: Ilustrativa