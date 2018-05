Coligação de Rosani decide por recorrer ao TRE e acelera ritmo de campanha

Nunca afrontei à Justiça. Recorrer é um direito legítimo garantido a todos os cidadãos, diz a emedebista

A candidata a prefeita, Rosani Donadon (MDB) e seu vice, Darci Cerutti (DEM), se reuniram, na manhã desta quinta-feira, com líderes partidários e apoiadores voluntários para explicar a situação jurídica após a decisão do Juiz Eleitoral de Vilhena, Gilberto José Giannasi, que acatou o pedido de impugnação formalizado pelo Ministério Público (MP) e indeferiu a candidatura de Rosani Donadon (MDB) para participar da eleição suplementar em Vilhena. Leia AQUI

Na reunião com os presidentes dos partidos aliados, a coligação “A Vontade do Povo” decidiu que Rosani recorrerá a instâncias superiores. A decisão da comarca de Vilhena já era esperada, tendo em vista que o calor local do pleito.

Rosani comentou a situação: “Eu respeito o posicionamento do magistrado, mas vamos recorrer da decisão ao Tribunal Regional Eleitoral (TRE). Não é uma afronta à Justiça, com a oposição espalha por aí. Nunca fiz isto. Recorrer é um direito legítimo constitucional garantido a todos os cidadãos. Vou atrás dos meus direitos. Na eleição de 2016, quem garantiu minha diplomação e posse como prefeita foi o TRE, tudo dentro da lei. Não foi uma liminar, foi a decisão de um colegiado. Foi o concorrente que, inconformado, decidiu ir ao Tribunal Superior Eleitoral (TSE). A cassação aconteceu por um crime que não cometi, uma reunião que nem sequer fui”, analisa.

A candidata do povo declarou, ainda, que o ritmo de sua campanha irá aumentar a partir desta quinta-feira, 17, justamente por acreditar em um resultado favorável. “Entendemos que a pressão local acaba contribuindo com esse resultado, mas confio na justiça e tenho certeza que o TRE irá garantir nossa candidatura”, diz.

CAMPANHA DO TOSTÃO CONTRA O MILHÃO

Na reunião, Rosani conclamou às pessoas voluntárias a levar a mensagem da continuidade de trabalho sério, dinâmico e com responsabilidade de melhores dias para Vilhena, já que o concorrendo está gastando milhões na campanha. “Pessoas que querem o melhor para o município estão conosco nesta caminhada. São pessoas simples. Não vamos gastar absurdos. Será a campanha do tostão contra o milhão”, enfatizou.

PROGRAMAÇÃO DE QUINTA-FEIRA

Após a reunião, a equipe de campanha se reuniu para remarcar as reuniões e visitas agendas nos bairros de Vilhena. Hoje o bairro São José será o local das visitas, que inicia às 14h30, com caminhadas pelas ruas e avenidas do referido bairro.

Às 19h00, haverá reunião na casa do Jerferson, localizada na rua José de Alencar, nº 730, bairro São José, descendo o mercado “Super Mais”.

Além de Rosani Donadon e Darci Ceruttio, estão confirmadas as presenças da deputada estadual Rosangela Donadon, do ex-prefeito Melki Donadon, vários vereadores, ex-secretários municipais e lideranças comunitárias.

Texto e fotos: Assessoria