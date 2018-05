Força Tática apreende fuzil artesanal escondida em pé de bananeira

Após o recebimento de uma denúncia anônima, uma guarnição da Força Tática se deslocou até uma residência, localizada na Rua 1513, no Bairro Cristo Rei, em Vilhena, onde segundo o denunciante, havia uma arma de fogo escondida.

No referido endereço, os militares se depararam com um imóvel desabitado, com placa de “aluga-se”, onde localizaram entre pés de bananeiras plantados no fundo do quintal, um fuzil artesanal.

A arma, que possui sistema de gatilho e disparo em perfeito funcionamento, foi entregue na Unidade Integrada de Segurança Pública (Unisp) para o registro de um boletim de ocorrência.





Texto e fotos: Extra de Rondônia