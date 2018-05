Homem desiste de casamento após descobrir que namorada é garota de programa

Um homem de 36 anos procurou a Unidade Integrada de Segurança Pública (Unisp) nesta semana para relatar que está sendo vítima de um golpe, em Rolim de Moura (RO). Segundo relatou o homem aos policiais, ele fez várias compras de eletrodomésticos e roupas para casar com a namorada, mas desistiu da cerimônia porque descobriu que a mulher estaria trabalhando como garota de programa na cidade.

Em depoimento na Unisp de Rolim, o homem relatou que comprou eletrodomésticos e roupas para a mulher por causa do casamento marcado, contraindo uma dívida de mais de R$ 1 mil. Diante do término da relação, a mulher estaria se recusando a devolver os objetos dele.

Entre os itens comprados pelo namorado estão ferro de passar roupas, televisão e um liquidificador, além de R$ 1,3 mil em roupas para a companheira. Segundo relato dele à polícia, todos os objetos comprados estão na casa da ex.

Na noite do último domingo (13) ele foi até a casa da mulher para reaver os bens, no entanto ela se recusou a entregar, deixando o ex-namorado com a dívida financeira. Não foi possível falar com o homem até o fechamento da reportagem. A ocorrência foi registrada na Unisp de Rolim de Moura e a Polícia Civil investiga sem comentar o caso.

Autor: Ouropretoonline

Foto: Ilustrativa