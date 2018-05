Homem é atropelado após chamar polícia para motorista por perturbação de sossego

Na noite de quarta-feira, 16, um morador da Avenida Liberdade, Centro de Vilhena, sofreu uma tentativa de homicídio por atropelamento, após chamar a polícia para o condutor de um veiculo Fiat Strada, que segundo o mesmo, tem costume de utilizar o som do carro com volume muito alto durante as madrugadas.

Após ser localizado pela polícia, caído e com várias escoriações pelo corpo, a vítima, de 49 anos, relatou que o condutor do referido veículo, tem o costume de parar em frente sua residência altas horas da noite, com o volume do som muito alto e que naquele dia, foi tirar satisfações com o mesmo e simultaneamente acionou a polícia.

Em dado momento, o motorista, que estava em companhia de várias jovens, entrou no carro para sair do local e a vítima tentou impedi-lo, momento que foi atropelada pelo infrator, que além de lhe causar várias ferimentos, passou com um dos pneus sobre seu pé direito.

Através do número da placa do veículo, foi possível localizar Matheus Gonçalves Pacola, de 21 anos, em sua residência, onde relatou que havia arrancado com o carro sem medir as consequências, por medo do que poderia acontecer com ele.

Diante dos fatos, Matheus recebeu voz de prisão por tentativa de homicídio e foi apresentado na Unidade Integrada de Segurança Pública (Unisp) para o registro do flagrante. Já a vítima, foi conduzida ao hospital por uma Unidade de Resgate do Corpo de Bombeiros.

Texto e foto: Extra de Rondônia