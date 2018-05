Japonês ganha força e apoiadores organizam grandes reuniões

As reuniões aumentaram, os apoiadores cresceram e a campanha de Eduardo Japonês (PV) e Maria José da Farmácia (PSDB) recebe cada vez mais apoio de todos os públicos dos bairros por onde passa. Pregando mensagem de união, Eduardo está equipado com propostas para resolver os problemas centrais da cidade, que se arrastam há diversos anos.

“No Cristo Rei vou colocar mega postes de iluminação que vão fazer o bairro literalmente acender. Isso vai garantir mais segurança e qualidade de vida para os moradores desse bairro que nem lembram a última vez que foram beneficiadas. Queremos que a Vilhena, que a Família Vilhena, sinta-se acolhida e alegre de viver na cidade em vez de olhar para as ruas e lamentar de cabeça baixa”, garante Eduardo Japonês.

Maria José da Farmácia contou que a Saúde depende mais de ações humanitárias do que de marketing. “O trabalho da Saúde é silencioso, porém contínuo. Como lida com o que é mais básico, a vida, cuidar da Saúde não é motivo de palmas para quem faz isso. Essa é uma obrigação da Prefeitura. A mais importante delas. Assim, dentro dos postinhos de saúde e nos hospitais estaremos trabalhando duro para que os resultados sejam nossa propaganda através dos relatos no dia-a-dia do vilhenense”, completa.

As grandes reuniões de Eduardo Japonês e Maria José estão acontecendo diariamente, com longas caminhadas nos fins de semana. Hoje a grande reunião da noite deve reunir centenas de pessoas a partir das 19h30 no Jardim Primavera, na Avenida Lírio dos Vales, n° 2489.

CANDIDATO REGISTRADO – Japonês é o único candidato que foi aprovado pela Justiça Eleitoral de Vilhena, junto com sua vice, Maria José da Farmácia. Liberado para concorrer, ele faz campanha de cabeça erguida, sem medo ou incertezas.

Texto e Fotos: Assessoria