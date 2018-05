Luta de Vera da Farmácia resulta em aprovação de R$ 10 milhões para asfaltar Cristo Rei

Em visita à redação do Extra de Rondônia, nesta quarta-feira, 16, a vereadora Vera Lúcia Borba Jesuíno (MDB), a popular Vera da Farmácia, comemorou a aprovação, na sessão da Câmara de Vilhena, o projeto de Lei nº 5.413/2018 que autoriza o Poder Executivo a realizar a abertura de Crédito Adicional Suplementar no valor de R$ 10 milhões para obras de asfalto e drenagem no bairro Cristo Rei.

Vera da Farmácia teve papel fundamental na aprovação unânime do projeto que estava parado há duas semanas no Legislativo. Na sessão anterior, foi retirado de pauta. “Lutei para colocar o projeto em pauta e assim beneficiar nossa população”, explica.

Os R$ 10 milhões foi conquista da administração da ex-prefeita Rosani Donadon (MDB), que interveio junto ao Governo do Estado para a garantia do recurso através de convênio. O segundo passo foi à aprovação do convênio na Câmara. Agora o Executivo pode dar início ao processo licitatório para conhecer a empresa vencedora que executará a obra.

A vereadora explicou que a respeito do compromisso que tem com o bairro Cristo Rei. “Meu compromisso sempre será com as pessoas do meu bairro, onde moro e me ajudaram a me eleger. Na Câmara, estou defendendo um bairro que sofre e que pede melhorias. Luto pelo Cristo Rei porque é o que sinto no meu coração. E assim será até o ultimo dia do meu mandato”, destacou.

Texto: Extra de Rondônia

Foto: Extra de Rondônia