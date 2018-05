Manifestantes fecham três pontos da rodovia entre RO e AC

Três pontos simultâneos da BR 364 de Porto Velho/RO estão bloqueados. A primeira interdição está sendo realizada desde a tarde da última terça-feira, 15, no quilômetro 970, em Vista Alegre do Abunã. A segunda iniciou na manhã desta quinta-feira, 17, no distrito de Nova Mutum, quilômetro 821 da BR 364. A terceira foi confirmada por volta das 10h de hoje, em Nova Califórnia, no quilômetro 1065 da rodovia. Segundo informações da PRF/RO, as interdições não tem previsão de liberação.

O trecho da região de Vista Alegre do Abunã, distrito de Porto Velho, continua bloqueado por mais de 24 horas. Cerca de 200 moradores manifestam por melhorias na saúde, educação, infraestrutura e mais segurança para o distrito. Porém, o principal é o envio de novas ambulâncias para a localidade.

Em Nova Mutum, os manifestantes reivindicam transporte escolar e melhorias na educação da localidade. O protesto iniciou por volta das 4h da madrugada desta quinta-feira, 17.

Fonte: Rondoniaovivo