Rosangela Donadon intervém e DER inicia recuperação de estrada vicinal em Cabixi

Sempre atuante, a deputada estadual Rosangela Donadon (PDT) vem buscando atender todas as solicitações de vereadores e secretários que representam a população nas sete cidades do Cone Sul de Rondônia.

No início desta semana, a parlamentar esteve cumprindo agenda no município de Cabixi e levando boas notícias a população. Atendendo um pedido do vereador Michael Barroso e da vice-prefeita Rosely Barroso, Rosangela interveio na capital com o governador Daniel Pereira que garantiu a ida das máquinas para dar início aos trabalhos.

“Gostaria de agradecer aos servidores do DER, pela agilidade e compromisso com a gente. Quando retornamos da cidade de Cabixi, as máquinas já haviam chegado à Linha 11 e estavam se preparando para iniciar os serviços.”, disse a parlamentar.

Em Porto Velho:

Já na capital, participando da sessão dos deputados, Rosangela Donadon votou a favor de um projeto que garante mudanças na PEC e traz melhorias aos servidores estaduais e militares estaduais.

Além de atender também o prefeito de Pimenteiras do Oeste, Vino Dondé, acompanhado do vereador Luis Carlos que apresentaram alguns projetos e que solicitaram o apoio da deputada para que realize o intermédio entre o Governo e o DER. Prontamente Rosangela conseguiu que a residência realize a limpeza das ruas de Pimenteiras e garanta uma cidade mais limpa e cheia de vida.

Autor e foto: Assessoria