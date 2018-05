Vilhena agora tem “Chicken Mania” com delivery especializado em empanados

Inaugurou em Vilhena a “Chicken Mania”, um delivery especializado em baldes de frango frito estilo americano, churros e costela suína ribs, com uma variedade em temperos e molhos.

O delivery atende de terça a sexta-feira das 19h00 as 22h30, aos sábados e domingos das 19h00 as 23h00.

Somente aos domingos das 07h00 as 13h00 a “Chicken Mania” oferece aos seus clientes frango assado com temperos diferenciados, acompanhados de batatas. Além do cardápio diversificado, a “Chicken Mania” realiza serviços de entrega.

A “Chicken Mania” está localizada na Avenida José do Patrocínio, 4162 – Centro, e atende pelos telefones 9 9246-2348 e 9 9217-2097.

Texto: Extra de Rondônia

Fotos: Divulgação