Apenado vai a Jaru visitar a mãe em saída temporária e volta para Vilhena em posse de dois revólveres

O apenado do regime semiaberto, José André dos Santos de Paula, vulgo “Baraca”de 29 anos, foi flagrado pela Polícia Militar na madrugada desta sexta-feira, 18, tentando entrar em Vilhena em posse de dois revólveres calibre 38.

Após o recebimento de uma denúncia anônima, de que o apenado, que foi beneficiado no último dia 11, com a saída temporária de dia das mães, estaria retornando para a cidade em um ônibus e portando o referido armamento, os militares realizaram o acompanhamento de José, que chegou ao terminal rodoviário em companhia da esposa e do filho de colo e correspondia às características físicas e também as vestimentas descritas pelo denunciante.

Após pegar um taxi com a família, José foi abordado na Avenida Paraná e em revista à bagagem que trazia, os dois revólveres foram localizados nos fundos de uma mala de cor rosa, além de cinco munições intactas.

Em revista pessoal ao apenado, que ainda fazia uso de sua tornozeleira eletrônica, foi encontrado em um dos bolsos de suas vestes, a quantia de um grama de maconha.

Diante dos fatos, José recebeu voz de prisão e foi apresentado na Unidade Integrada de Segurança Pública (Unisp), juntamente com o armamento, de onde foi conduzido no início da manhã para as dependências do Presídio Cone Sul.

Texto e Foto: Extra de Rondônia