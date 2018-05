Após passar por mais de 150 cidades, “Food Truck Festival” chega a Vilhena com 13 opções gastronômicas

Depois de passar por mais de 150 cidades e percorrer 13 estados brasileiros, Vilhena será a próxima etapa do evento que é referência de comida gourmet no Brasil, o “Food Truck Festival”. O evento começa na quinta-feira, 24, às 18h e segue até o domingo, 27, às 23h, no pátio do posto Cinta Larga, na Marechal Rondon, 2784 – Centro.

Originários do Sul, os organizadores trazem a Vilhena 10 caminhões, “Food trucks”, coloridos e temáticos, como o “Guerrilha Burguer”, que participou da guerra do Vietnã. O caminhão foi comprado pelo grupo como sucata e restaurado. Há também o “Fire”, um caminhão usado por anos pelos bombeiros americanos.

Durante os quatros dias, a população irá saborear uma culinária diversificada: são hot dogs americanos, hambúrgueres artesanais, churros e sorvetes gourmet, sobremesas, nachos, burritos, sandubas temáticos, crepe francês, bubble waffle, enfim, são muitos sabores oferecidos por esses verdadeiros restaurantes sobre rodas e com preços que variam de R$15,00 a R$25,00. Os visitantes poderão saborear os cinco chopp’s artesanais oferecidos no festival: Apa, Weiss, Diamante, Vinho e o Munich.

Além de ser um megaevento gastronômico e cultural, o “Food Truck Festival” gera emprego e renda por onde passa, movimentando diversos setores da economia local. Além de uma equipe de 30 pessoas que viaja no comboio, outras 40 serão contratadas para trabalharem durante o evento, e 80% dos insumos consumidos serão adquiridos no próprio comércio vilhenense, além de toda a estrutura necessária para realização do festival também ser contrata localmente. Os truckeiros hospedam-se na rede hoteleira e abastecem os veículos antes de seguiram para a próxima cidade.

O evento promete! Tem opção gastronômica e cultural e a entrada é gratuita.

Quatro dias para curtir música boa e o melhor da comida gourmet.

Quinta (24/05) – 🕐 18h às 23h.

Sexta (25/05) – 🕐 18h às 23h.

Sábado (26/05) – 🕐 16h às 23h.

Domingo (27/05) – 🕐 11h às 23h.

Texto e fotos: Assessoria