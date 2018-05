Após tentativa de homicídio vítima e infrator desaparecem

Os fatos se deram no final da tarde de quinta-feira, 17, na Rua Sergipe, no setor 19, de Vilhena, onde populares chamaram a polícia, alegando terem avistado um indivíduo de bicicleta desferindo três tiros contra outro cidadão.

Quando chegaram no endereço dos fatos, os policiais fizeram contato com os denunciantes, que afirmaram terem visto a vítima e o infrator fugindo do local após os disparos. No momento, não foi possível localizar os envolvidos, porém, horas depois uma mulher entrou em contato com os militares, afirmando que a vítima tinha sido seu filho, mas também não sabia informar seu paradeiro.

Diante da impossibilidade de prestar auxílio ao ferido, foram recolhidas as cápsulas presentes no local do crime e registrado um boletim de ocorrência na Unidade Integrada de Segurança Pública (Unisp).

Texto: Extra de Rondônia

Foto: Ilustrativa