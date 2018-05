Bandidos arrombam residência e levam cerca de R$ 10 mil em joias

O caso foi registrado na manhã desta sexta-feira, 18, pela vítima, de 32 anos, residente no Bairro Alto dos Parecis, em Vilhena, que teve sua residência arrombada e sofreu um prejuízo de cerca de R$ 12 mil.

De acordo com a vítima, quando chegou do trabalho por volta das 18h00 de quinta-feira, 17, avistou a cerca elétrica de seu imóvel violada. Já na casa, havia sido arrombada a janela do banheiro, por onde o infrator entrou e saiu levando R$ 2 mil em espécie e cerca de R$ 10 mil e joias.

A polícia realizou diligências pelas proximidades, porém, não obteve êxito em localizar o infrator.

Texto: Extra de Rondônia

Foto: Ilustrativa