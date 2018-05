CEREJEIRAS: apenado agraciado com saída temporária é flagrado em posse de veículo furtado em Espigão D’Oeste

Na manhã desta sexta-feira, 18, uma guarnição da Polícia Militar, que realizava patrulhamento de rotina pela Rua Fortaleza, em Cerejeiras, se deparou com um homem conduzindo uma motocicleta NXR Bros 160, que ao perceber que seria abordado, empreendeu fuga em alta velocidade.

Após uma longa perseguição, o agente foi interceptado na BR-435, sentido Corumbiara, próximo à pista de pouso municipal, onde o mesmo acabou confessando que o veículo que conduzia era produto de furto, porém, negou que tivesse praticado o crime, tendo apenas comprado o mesmo pelo valor de R$ 800,00 ainda no início da manhã, de um indivíduo conhecido por “Neguinho”.

Como não soube informar o paradeiro do suposto vendedor, o suspeito, que fazia uso de uma tornozeleira eletrônica e relatou ter sido agraciado com o benefício de saída temporária de dia das mães, foi conduzido até a Delegacia, juntamente com o veículo, que possui registro de furto na cidade de Espigão D’Oeste, na data do dia anterior.

A reportagem conseguiu informações de que o endereço fornecido pelo agente no dia em que deu entrada ao pedido do benefício, é exatamente na cidade onde o veículo foi furtado.

Texto e foto: Extra de Rondônia