Sest Senat e Unopar realizam palestra do dia Nacional de Combate a Exploração Sexual de Crianças e Adolescentes

O Serviço Nacional de Transporte (SEST) e o Serviço Nacional de Aprendizagem do Transporte (SENAT) em parceria com a Universidade Norte do Paraná (Unopar) realizou na noite de quinta-feira, 17, uma palestra referente ao dia Nacional de Combate a Exploração Sexual de Crianças e Adolescentes.

Participaram do evento, realizado no auditório da Unopar de Vilhena, acadêmicos do curso de Serviço Social, Psicologia e Pedagogia de diversas faculdades.

De acordo com as organizadoras da palestra, Gilcilene Costa Souza e Jaqueline Kremer, o objetivo do evento foi mostrar os tipos de violência das quais são vítimas crianças e adolescentes, instigando os universitários a posicionar-se diante da realidade, os estimulando a denunciar casos que tenham conhecimento, como também identificar situações de abusos das quais possam estar sendo vítimas veladamente. .

Na ocasião, também foi apresentado um filme, que aborda as consequências psicológicas oriundas de uma violência sexual.

Texto: Extra de Rondônia

Fotos: Assessoria