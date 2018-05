Viaturas da PM são destruídas durante incêndio em oficina

Um incêndio de grandes proporções foi registrado na madrugada desta sexta-feira, 18, em uma oficina mecânica, localizada na Rua Guanabara, entre as Avenidas Carlos Gomes e Dom Pedro II, bairro Nossa Senhora das Graças, região Central de Porto Velho. Três viaturas da Polícia Militar e uma caminhonete modelo Hillux particular foram destruídas.

Vizinhos acionaram a polícia após ouvirem várias explosões e muita fumaça saindo pelo teto da oficina. Assim que os PMs chegaram ao local, constataram que se tratava de um incêndio de grandes proporções e pediram para os vizinhos aos fundos para saírem de suas residências para resguardar a segurança.

O Corpo de Bombeiros foi acionado rapidamente e duas unidades de combate ao incêndio chegaram no local e contaram com o apoio de vizinhos, que retiraram vários veículos que estavam dentro da oficina para não serem consumidos pelo fogo.

As três viaturas da PM e uma Hillux que estavam para manutenção foram queimadas. Após o fogo ter sido combatido, o local foi isolado e a Perícia Técnica foi acionada para fazer os trabalhos de praxe e saber as causas que deram início as chamas.

Fonte: Rondoniaovivo