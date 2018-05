Adolescente é detido por surrar namorada que descumpriu acordo

Um adolescente de 17 anos foi detido na noite de sexta-feira (18) após espancar a namorada de 18 anos em uma residência no bairro Aponiã, zona Leste de Porto Velho. A vítima teve de ficar internada em uma unidade médica.

Consta em boletim de ocorrência, que a vítima acionou uma guarnição da Polícia Militar que patrulhava pela região e informou que havia acabado de ser espancada pelo namorado.

A equipe policial foi até a casa dele e com autorização da mãe do suspeito logo o interceptou. O menor alegou que a motivação para as agressões foi porque ele e a namorada tinham um acordo que ela não poderia se aproximar de um determinado local. Ao saber que a namorada havia descumprido, ele passou a surrá-la com socos e pontapés.

Com sangramento na cabeça, a vítima teve de ficar em observação na UPA e o menor foi encaminhado à Central de Polícia.

Fonte: Rondoniaovivo