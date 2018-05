Fazendeiro tem folhas de cheque furtadas e banco localiza uma preenchida em nome de funcionário recém demitido

O proprietário de uma fazenda, localizada no Km 70 da BR-364, zona Rural de Vilhena, registrou um boletim de ocorrência, após ter recebido uma ligação de uma agência bancária, para a confirmação de um cheque, que o mesmo não emitiu, no valor de R$ 3.200,00, nominal a um funcionário que havia acabado de pedir as contas do emprego.

Segundo o registro da ocorrência, a vítima, de 75 anos, contratou no último dia 10, a pessoa de Marcos Antônio Rocha Geraldo, de 21 anos, para prestar serviços na propriedade, porém, após três dias de trabalho, o jovem pediu para que o fazendeiro não o registrasse, pois estava doente e precisaria sair do emprego.

Já na sexta-feira, 18, o idoso recebeu uma ligação de sua agência bancária, a fim de confirmar se o mesmo havia emitido um cheque no valor acima citado, nominal a Marcos Antônio, porém, o mesmo afirmou que não e ao verificar seu talhão, além da referida folha, percebeu que outra cártula também tinha desaparecido.

A vítima alegou ainda, que pouco tempo a pós a saída de Marcos da propriedade, sentiu falta de um motoserra da marca Sthil, que ficava guardado dentro de um paiol.

