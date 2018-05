Força Tática recaptura foragido da justiça em Vilhena

Cleiton Oliveira do Nascimento, de 21 anos, estava foragido da justiça. Ele foi recapturado pela guarnição da Força Tática, na noite desta sexta-feira, 18, no Bairro Cristo Rei, Vilhena.

De acordo com o boletim de ocorrência, a guarnição da Força Tática fazia patrulhamento de rotina pela Avenida 1505, no Bairro Cristo Rei, quando avistaram um homem que ao perceber a presença dos policiais se portou de forma suspeita, fato que chamou a atenção dos militares.

Ao proceder à abordagem, o suspeito foi identificado como sendo Cleiton Oliveira do Nascimento, de 21 anos. Em consulta no sistema do Banco Nacional de Mandado de Prisão, foi constatado que contra Cleiton havia mandado em aberto expedido pela 2ª Vara Criminal da Comarca de Vilhena.

Diante dos fatos, o apenado foi levado para a Unidade Integrada de Segurança Pública (Unisp), onde passou pelo exame de corpo de delito e foi entregue no Centro de Ressocialização Cone Sul – para cumprimento da sentença.

Texto e foto: Extra de Rondônia