Jovem é ameaçada de morte pelo ex-marido e tem motoneta furtada minutos depois

Na noite de sexta-feira, 18, uma jovem, de 24 anos, chamou a polícia afirmando, que cerca de 10 minutos após ter estacionado sua motoneta Honda Biz em frente à casa dos avós, no Centro de Vilhena, esta teria sido furtada.

Segundo a vítima, quando entrava no imóvel, seu ex- marido ameaçou de morte a mesma e sua família, chegando a passar por duas vezes na frente da residência.

Diante dos fatos, os policiais se dirigiram até a rcasa do suspeito, que alegou não ter envolvimento no furto da referida motocicleta. Já em diligências pela cidade, o veículo foi localizado estacionado na Rua 525, esquina com a Celso Mazutti, com a direção travada.

Diante dos fatos, a motoneta foi removida e apresentada na Unidade Integrada de Segurança Pública (Unisp), para o registro da ocorrência. A vítima não quis representar o ex pelas ameaças.

Texto e foto: Extra de Rondônia