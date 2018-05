Vereador lamenta vazamento de áudio e diz que declaração foi em tom de ironia

O vereador Ronildo Macedo (PV), enviou release esclarecendo um áudio publicado no Extra de Rondônia, nesta sexta-feira, 18, onde prevê que a candidata Rosani Donadon (MDB) fará 30 mil votos da eleição suplementar em Vilhena. Leia AQUI

Na resposta, o parlamentar garante que a declaração foi em “tom de sarcasmo, ironia”.

Ele diz que lamenta o vazamento do áudio, na tentativa de desmoralizar as pessoas.

>>> LEIA, ABAIXO, O ESCLARECIMENTO NA ÍNTEGRA:

Ronildo Macedo se diz surpreso com falta de interpretação de jornalista ligado à campanha de Rosani, após vazamento de áudio de conversa particular

O vereador Ronildo Macedo (PV) ouviu e leu com muita surpresa uma matéria publicada em site local, onde é exposto um áudio de uma conversa particular, entre ele e o jornalista Mauro Fonseca, que trabalha na campanha da ex-prefeita Rosani Donadon e também na emissora Rede TV local.

Ronildo disse que o áudio vazado é inteiramente em tom de ironia, ou seja, um “deboche” em relação às possibilidades da candidata dele em fazer 30 mil votos. “Eu fico surpreso com a pouquíssima capacidade do Mauro e também do site que publicou a matéria, em interpretar um áudio. É muito evidente que falei tudo aquilo em tom de sarcasmo, de ironia. Quem escuta o áudio tem essa certeza”, disse Ronildo.

O parlamentar disse que infelizmente, durante campanhas eleitorais isso acontece, conversas particulares sem autorização vazam, existem tentativas de desmoralizar as pessoas e muita falta de inteligência.

“Eu estava numa conversa particular com o Mauro Fonseca, ele me dizendo que nosso candidato, o Eduardo Japonês, iria fazer apenas 7 mil votos, porque tínhamos um time de vereadores muito fortes. E só por isso faríamos 7 mil votos. E eu respondi ele da mesma forma, em tom de deboche. Não achei que ele iria usar isso para tentar me atacar. Mas é como eu venho dizendo, vamos para as urnas”, finalizou Ronildo.

Outro fato que deixou o parlamentar vilhenense perplexo, em relação ao apresentador de TV, estar no time da ex-prefeita Rosani Donadon, que é extremamente religiosa, mas ele não acreditar em Deus.

O vereador acrescentou que ainda vai estudar a possibilidade de uma medida judicial, pelo vazamento do áudio sem sua autorização.

