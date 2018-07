Prefeito de Cerejeiras é um dos representantes de RO em missão na Coréia

O prefeito de Cerejeiras, Airlton Gomes (PP), que é presidente da Associação Rondoniense dos Municípios (AROM), foi convidado pelo governo do Estado de Rondônia, para representar os demais prefeitos, em uma missão na Coréia do Sul.

Na missão que tem como finalidade o estreitamento e relações do referido país com o Brasil, de estreitamento de relação com o Brasil, o prefeito, juntamente com os demais representantes do governo estadual, poderá realizar trocas de informações com os asiáticos, sobre agricultura, pecuária, minério, segurança pública, dentre outros temas que constituem a segurança e o desenvolvimento do estado.

O evento, que ocorre na cidade de Seul, capital da Coréia do Sul, teve início na última sexta-feira, 13, com encerramento previsto para o dia 24 do mês corrente.

A expectativa é de que o prefeito traga novas ideias referentes ao uso de tecnologias na construção de moradias populares, tratamento de água, além de métodos de cultivo de plantas especificas para a fabricação de sacolas plástica e tubos de PVC, que podem ser implantadas no município de Cerejeiras, gerando emprego e melhor qualidade de vida para os moradores.

Texto e foto: Extra de Rondônia