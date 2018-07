Seleção de Voleibol de Rondônia realiza treinos na sede da AVV

No último final de semana a sede da Associação Vilhenense de Voleibol (AVV) recebeu a primeira etapa dos treinamentos de preparação da seleção sub-16 feminino de Rondônia que disputará o brasileiro de seleções. A competição acontecerá no final de agosto no estado do Acre.

As jovens promessas do voleibol de Rondônia aproveitaram as férias escolares e enfrentaram uma maratona de treinos visando potencializar suas habilidades e fortalecer o grupo.

Sob o comando do experiente professor Cesar Epifânio de Espigão do Oeste o grupo que tem atletas das cidades de Alta Floresta, Cacoal, Espigão e Vilhena tiveram dois treinos diários e um amistoso com atletas do time masculino da AVV.

O professor Cesar espera voltar a reunir o grupo mais uma vez para dar continuidade e melhorar o entrosamento da equipe.

O projeto meninos da AVV tem o patrocínio oficial da Prefeitura de Vilhena com a chancela do CMDCA, da Unimed Vilhena e o apoio da academia Atmus, Desafios Contabilidade e Internet.

Texto: Extra de Rondônia

Fotos: Assessoria