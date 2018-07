Superintendência de Contabilidade divulga vagas de assistente para atuar na Secretaria de Finanças de Rondônia

Profissionais que atuam no setor administrativo no governo de Rondônia podem concorrer a cinco vagas de assistente de contabilidade e atuar na Superintendência de Contabilidade da Secretaria Estadual de Finanças (Sefin). As inscrições para o Exame de Seleção estão abertas até o dia 23 de julho.

Podem concorrer ao processo seletivo, servidores que atenderem cumulativamente aos seguintes requisitos: pertencer a um dos cargos efetivos dos quadros de pessoal do Poder Executivo de Rondônia nas funções de Agente Administrativo; Auxiliar de Atividades Administrativas; Administrador; Economista ou Técnico em Contabilidade. Possuir nível superior em Ciências Contábeis, Administração ou Economia ou pós graduação, em nível de especialização, mestrado, doutorado ou pós-doutorado nas referidas áreas profissionais.

As inscrições estão abertas até o dia 23 de julho de 2018 e para efetuar sua inscrição, o interessado, deverá preencher o formulário eletrônico. A seleção terá validade de seis meses, podendo ser prorrogada a critério da Superintendência de Contabilidade, até o limite de um ano. A gratificação para a função será de R$ 2 mil.

Será aplicada uma prova objetiva de caráter eliminatório e classificatório, composta de 40 questões acerca das seguintes disciplinas: Língua Portuguesa, Noções Básicas de Informática, Raciocínio Lógico e Matemática Financeira, Contabilidade Pública, Administração Financeira e Orçamentária. Os pesos, quantidades e pontuações relacionadas a cada disciplina estão estabelecidas em Edital.

A prova de seleção escrita objetiva terá duração de três horas e será aplicada no local e horário a ser indicado pela Comissão quando da divulgação das inscrições deferidas, informada aos candidatos através de publicação no site: http://www.contabilidade.ro.gov.br/.

