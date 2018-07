Vilhenenses ministrarão workshop voltado para barbearia e cortes masculinos

Nos dias 23, 30, 06 e 13, será realizado o primeiro workshop para acabamentos em barbas e designer de cortes masculinos nas cidades de Cabixi, Cerejeiras, Colorado e Pimenteiras. O curso terá a duração de oito horas e um custo de R$ 100,00, além do certificado emitido pelo Instituto Afro Brasileiro (IAB).

Quem está a frente do projeto são os barbeiros, Fernando Castelo de Souza Neto, que atua no ramo há oito anos e o ex-jogador do Vilhena Esporte Clube (VEC), Dimas Senna, que atua profissionalmente há dois anos, mas sempre arriscou uns cortes entre os colegas de time.

Os jovens estão em Vilhena há pouco mais de dois anos, e são proprietários da barbearia Kairós, localizada na Avenida José do Patrocínio, 2197 – São José.

De acordo com Fernando, o curso será sobre aperfeiçoamento de corte, questões de estética, cuidados com a barba, tendências e design vindas de fora e da região. Outro ponto a ser discutido com os participantes, é a postura, comportamento e atendimento ao público.

QUEM PODE PARTICIPAR

O workshop será oferecido para todos que tiverem interesse em aprender ou incrementar novas técnicas a sua profissão. Durante a formação, serão ministradas palestras e atividades práticas para aperfeiçoar as técnicas ensinadas.

IDEALIZADOR

Fernando conta que a ideia de realizar o workshop nas cidades do Cone Sul partiu de seu assessor, Márcio Rogério, que ao conhecê-los viu o potencial dos trabalhos desenvolvidos pela dupla.

“Quando fui fazer um corte, conheci o trabalho dos dois e fiquei impressionado com suas técnicas. Até porque sou um cara bem tradicional, mas me convenceram a ousar um pouco mais. Me agradou tanto que levei meu filho e me tornei cliente. São incríveis, fazem desde acabamentos a desenhos complicadíssimos, realmente é um trabalho de artista”, pontuou Márcio.

Rogério finaliza pontuando que “se tudo der certo, realizaremos uma feira em Vilhena só voltada para o ramo da barbearia, além de expandir e levar para outros estados ”.

Texto e foto: Extra de Rondônia