Caminhonete que transportava família capota na BR-364 e mulher fica presa entre as ferragens

O acidente ocorreu no início da manhã desta quinta-feira, 19, na BR-364, a 90 km de Vilhena, próximo ao distrito do Guaporé, onde uma um caminhonete HiLux, na qual viajava uma família de Buritis, capotou e uma vítima acabou presa entre as ferragens.

Segundo informações preliminares colhidas pela reportagem do Extra de Rondônia no local, o motorista relatou que tentava ultrapassar uma carreta e acabou sendo “fechado” pelo motorista da mesma, o que o obrigou a sair para o acostamento, perdendo o controle do veículo e capotando em uma ribanceira. Na caminhonete seguiam além do motorista, duas mulheres e uma criança.

Apesar de ninguém ter se ferido gravemente, a passageira do banco da frente, não conseguiu sair do veículo, sendo necessário o auxilio do Corpo de Bombeiros de Vilhena, para cortar as ferragens e retirar a vítima, que a todo o momento esteve lúcida.

A Polícia Militar do Guaporé se fez presente e prestou apoio no resgate das vítimas.

Texto e fotos: Extra de Rondônia