Colisão entre carro e moto deixa uma pessoa ferida no Centro de Vilhena

O acidente aconteceu no final da tarde desta quinta-feira, 19, no cruzamento da Rua Afonso Pena com Avenida Liberdade, no Centro de Vilhena.

De acordo com informações colhidas no local pela reportagem do Extra de Rondônia, a motorista do carro Fiat Palio, seguia pela Rua Afonso Pena, sentido Avenida José do Patrocínio, quando no cruzamento das vias, teria avançado a preferencial e com isso, provocado a colisão com uma moto Honda CG 150, no qual o condutor trafegava sentido Cuiabá.

No choque, o motoqueiro caiu e sofreu ferimentos pelo corpo, sendo socorrido ao Hospital Regional.

A ocorrência foi registrada pela Polícia Militar de Trânsito (Ptran).

Texto: Extra de Rondônia

Foto: Extra de Rondônia