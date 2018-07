Dono da Biasi garante que ônibus não foram reprovados e esclarece que havia alguns detalhes para serem corrigidos

Na manhã desta quinta-feira, 19, a reportagem do Extra de Rondônia conversou com Airton Franco de Melo, sócio proprietário da empresa Biasi Tur, que atua no ramo de transporte escolar em Vilhena.

O empresário discorda de algumas informações que saiu na imprensa sobre a qualidade dos veículos de sua empresa, que teriam sido “reprovados” nas vistorias realizadas pela Ciretran.

Segundo Airton, os vistoriadores encontraram em alguns veículos pequenos detalhes que precisavam serem ajustados.

O empresário ressalta que os primeiros ônibus a passar pela vistoria foram de sua empresa a Biasi Tur, e os ajustes apontados já foram corrigidos.

Airton explica que seis tacógrafos estavam vencidos, e admitiu que foi uma falha da sua equipe. Porém, já providenciou a troca.

Para Airton a palavra reprovado na vistoria por parte dos fiscais é muito forte. Pois segundo ele, dar-se a entender que os veículos não estão aptos ou não prestam para circular.

O empresário garantiu que na sua frota foram encontrados pequenos detalhes a serem corrigidos tais como, uma lâmpada queimada, um trinco de um retrovisor e um pneu traseiro.

Franco afirma que é a favor das vistorias e elogiou o diretor da Ciretran Gustavo Ozeika pelo trabalho que desenvolve.

Airton diz que, “hoje meus ônibus ficaram com a manutenção mais barata após as vistorias semestral realizada pela Ciretran. Meu gasto é menor e só tenho que agradecer”, enfatizou.

O empresário finaliza ressaltando que há 18 anos trabalha com transporte escolar e nessa matéria esclarece fatos deturbados, no qual apontou sua empresa Biasi Tur. Ele afirma que nunca teve acidente envolvendo seus ônibus. “Eu sou pago para prestar esse tipo de serviço, sei que estou lidando com vidas humanas e quando essas crianças entram nos meus ônibus estão sob minha responsabilidade”, pontuou o empresário.

Texto: Extra de Rondônia

Fotos: Extra de Rondônia