Ex-prefeitos destacam transparência na gestão e rebatem Japonês: “Tem que tirar o pé do chão e começar a trabalhar”

Os ex-prefeitos de Vilhena, Rosani (MDB) e Melki Donadon (PDT), se manifestaram após o prefeito Eduardo Japonês (PV) declarar, em reunião com a diretoria do Sindsul, que nos últimos meses, antes a antiga gestão sair, “pagou-se o que devia e o que não devia” comprometendo assim o orçamento. Leia AQUI

Rosani ressaltou que é importante que Eduardo explique qual gestão teria feito isso: dela ou a gestão do prefeito tampão Adilson de Oliveira (PSDB).

Ela lamenta a declaração de Eduardo Japonês e ressalta que é preciso que ele detalhe o que foi pago indevidamente e quem fez o pagamento.

A ex-prefeita enfatizou que sempre trabalhou com austeridade e transparência para reestruturar a Prefeitura de Vilhena. Lembra que em 2017, quando assumiu o mandato, a folha de pagamento da Saúde estava atrasada e faltavam medicamentos e equipamentos no Hospital Regional.

“Conseguimos colocar a folha de pagamento dos servidores da Saúde em dia e compramos equipamentos e medicamentos tudo com objetivo de reestruturar a prefeitura. Eu gostaria de ter recebido a prefeitura da maneira que deixei, com dinheiro em caixa”, disse.

Apesar do pouco tempo de mandato (1 ano e 6 meses), Rosani Donadon lembrou que foram feitos investimentos na Saúde com a compra de aparelhos de ultrassom, camas, aparelho de Raio X, entre outros equipamentos para o Hospital Regional. A Educação também recebeu investimentos como reforma e ampliação das escolas, como também foram iniciadas obras de novas creches e escolas para atender a comunidade.

A Secretaria de Obras recebeu um grande investimento e foram adquiridos caminhões, patrol, melosa e caminhão cesto para trocar as lâmpadas.

“Compramos equipamentos para Obras, e fizemos o possível para valorizar os servidores públicos com a equiparação e reajustes salariais e também pagamos muitas rescisões que ficaram da gestão passada. Trabalhamos empenhados para melhorar a qualidade de vida em Vilhena”, ressaltou Rosani.

Por sua vez, o ex-prefeito Melki Donadon (PDT) também lamentou a declaração de Eduardo Japonês e ressaltou que “é hora da nova gestão trabalhar e cumprir as promessas feitas a população”.

“Se prometeram valorizar os servidores, que cumpra. Tem que tirar o pé do chão e começar a trabalhar, afinal foi eleito para isso. O Eduardo pegou a prefeitura organizada, estruturada, com dinheiro em caixa. Lamento ter que dar essa declaração, mas é preciso mostrar a verdade, que a Rosani fez uma ótima administração, mas agora é vez do Eduardo trabalhar. Espero que Vilhena se desenvolva. Moramos aqui há 42 anos e amamos esse município e desejamos o melhor para Vilhena”, afirmou Melki Donadon.

Texto: Assessoria

Foto: Extra de Rondônia