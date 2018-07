Homem é detido transportando TV furtada em bicicleta

A prisão se deu na Rua 1703, no Jardim Primavera, em Vilhena, nas proximidades do Tiro de Guerra, após testemunhas, que suspeitaram de um homem que transportava um aparelho televisor em uma bicicleta, chamarem a polícia.

Em abordagem ao indivíduo, identificado como Helber Rafael Bardini, de 34 anos, além do referido televisor, que estava enrolado com um pano, os militares localizaram diversos objetos como óculos, celular, relógio, peças de roupas, dentre outros, em uma mochila que o suspeito transportava nas costas.

Quando questionado sobre a procedência dos produtos, Helber afirmou que um indivíduo desconhecido havia lhe pedido pra transportar os mesmos, que estavam escondidos em um terreno baldio, em troca de uma pedra de crack.

Com relação ao receptador, o suspeito afirmou também não conhecer, pois o combinado seria que o mesmo iria aborda-lo durante o trajeto para pegar os objetos e efetuar o pagamento.

Diante dos fatos, o homem foi conduzido até a Unidade Integrada de segurança Pública (Unisp), juntamente com todo o material apreendido e durante a confecção do boletim de ocorrência, se fez presente na delegacia, um homem alegando que a residência de sua filha, que se localiza no bairro vizinho ao que Helber foi localizado, havia sido arrombada e vários objetos tinham sido furtados, porém, a mesma estava em viagem e não poderia comparecer para reconhecer os produtos apreendidos em posse do infrator.

Texto e fotos: Extra de Rondônia