Hospital de Colorado recebe modernos equipamentos

Nesta terça-feira, 17, a Secretaria Municipal de Saúde (Semus) adquiriu uma serie de equipamentos com o objetivo de promover a modernização da estrutura no atendimento do Hospital Municipal de Colorado do Oeste “Dr. Pedro Granjeiro”.

Os equipamentos já começaram a chegar. Entre eles, modernos e sofisticados equipamentos e mobiliários hospitalares, colchões, camas, poltronas, suporte para soro, floco refletor ambulatorial, carro maca e seladora hospitalar.

Sua aquisição demandou investimentos de R$ 1 milhão, através do Ministério da Saúde. Estes equipamentos forma adquiridos através de recursos liberados no inicio deste ano, emenda parlamentar do deputado federal Lucio Mosquini.

Nessa aquisição do primeiro lote foram investidos na ordem de R$ 221.533 mil, de um total de R$ 700 mil para aquisição de equipamentos hospitalares e R$ 300 mil para a Atenção Básica que vai ajudar no custeio e na manutenção do hospital.

“Um dos pilares de nossa administração é fornecer para a população um serviço e atendimento de qualidade na área da saúde. Estes novos equipamentos aumentam ainda mais nossa capacidade de atender bem os cidadãos. Esta é mais uma das várias ações e conquistas que temos feito no hospital para torná-lo referência de atendimento”, declarou o prefeito José Ribamar.

Texto e fotos: Hoje Rondônia