Meteorologia prevê frio para o final de semana em Vilhena

Dos importantes meteorologistas do Brasil informaram previsão de frio para este final de semana em Vilhena.

Daniel Panobianco, que mantém o site “De Olho no Tempo” enviou mensagem ao Extra de Rondônia informando queda de temperatura para já na noite de sexta-feira.

“O Cptec/Inpe, órgão oficial, prevê o deslocamento de uma frente fria no mesmo dia até o oeste e sul de Rondônia, o que levaria à configuração da sexta friagem de 2018”, garantiu ao site.

Já Davi Friale, através do site “O Tempo Aqui”, também confirmou a previsão de frio na região sul de Rondônia. “No fim desta semana, mais uma onda de frio polar chegará ao sul da Amazônia Ocidental e ao Centro-Oeste do Brasil, diminuindo sensivelmente a temperatura no Acre, Rondônia, Mato Grosso, sul do Amazonas e planícies da Bolívia e do sudeste do Peru”, alertou.

Texto: Extra de Rondônia

Foto: Extra de Rondônia