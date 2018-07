Pré-candidato a estadual, vereador de Porto Velho pretende desenvolver ação social com consultório odontológico móvel no Cone Sul

Na manhã desta quinta-feira, 19, visitou a redação do Extra de Rondônia, o vereador Alan Kuelson Queiroz Feder (PSDB), ele está em Vilhena para uma série de visitas e promover o lançamento de sua pré-candidatura a uma vaga na Assembleia Legislativa.

Odontólogo de profissão, e político por amor, Alan está em seu quarto mandato de vereador no município de Porto Velho.

Alan lembra que começou a vida trabalhando como representante comercial, e depois de muita luta se formou em odontologia, mas após algum tempo viu que tinha tino para ajudar as pessoas e se candidatou a uma vaga na Câmara Municipal de Porto Velho, cidade onde nasceu há exatos 43 anos.

Kuelson está exercendo sua quarta legislatura como vereador e agora disse que chegou a vez de contribuir com o povo de Rondônia, e não só de seu município. Com isso, lança seu nome como pré-candidato a deputado estadual.

Alan Kuelson diz que hoje busca o estreitamento de Porto Velho com Vilhena através do seu partido PSDB, já que Vilhena tem três vereadores que pertence à sigla, e isso possibilita a junção de ideias em um só objetivo que é lutar pelo povo menos favorecido.

O vereador relata que tem uma historia na capital voltada à saúde. É servidor público municipal exercendo o cargo na atividade de dentista, porém, está afastado no momento por causa da pré-candidatura. Entretanto, tem plena convicção que a maior ausência do Estado é na saúde, pois tem pesquisa que aponta a deficiência nessa área, infelizmente, disse Alan.

O pré-candidato diz ter desenvolvido diversos projetos e irá apresentá-los a comunidade no decorrer da campanha, vindo assim, a tratar dos assuntos comunitários diretamente com o povo, pois eles conhecem a demanda que cada comunidade necessita.

Alan Kuelson disse que as pessoas buscam renovação na política, com isso, apresenta seu nome para tal, mas com segurança de uma experiência política sem mácula, ou seja, tem nome limpo, nunca foi processado, tem um passado honrado e uma extensa folha de trabalho prestada a comunidade. “Estou exercendo meu quarto mandato como vereador sem nenhuma restrição a meu nome, sou ficha limpa, isso me habilita a buscar uma vaga na assembleia de cabeça erguida”, pontuou Alan.

O odontólogo ressalta que se tiver êxito em seu projeto político, trará para Vilhena uma extensão do trabalho que desenvolve na capital através de ação social a comunidade que necessita de atendimento odontológico e muitas vezes não podem pagar pelo serviço. Com isso, Alan leva as pessoas cidadania em seu consultório itinerante levando saúde bucal sem custos. Alan pretende desenvolver esta ação social nos municípios do Cone Sul, enfatizou.

Alan também comenta que a sigla está praticamente fechada em torno do nome do ex-senador Expedito Junior como pré-candidato a governo e do deputado federal Marcos Rogério (DEM) ao senado. Sendo que no sábado, 21, o partido estará realizando uma pré-convenção no município de Ji-paraná.

Para encerrar, Alan Kuelson agradece aos amigos pela receptividade e afirma que seu compromisso é trabalhar com afinco pelo Estado. O vereador se coloca a disposição em Porto Velho a comunidade em geral.

Texto: Extra de Rondônia

Fotos: Extra de Rondônia