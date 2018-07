Professora de dança está com turma aberta para aulas de forró, sertanejo e funk

A professora de dança Scheila Carvalho Castro, está formando turma para aulas de forró, sertanejo universitário e coreografia de funk, na Atmus Academia.

Não haverá limitação de idade para participar, e a mensalidade individual será no valor de R$ 100,00 quatro aulas por mês, aos finais de semana, com horários disponíveis das 08h00 as 17h00. Já para os casais, as mensalidades serão no valor de R$ 150,00.

As aulas iniciarão a partir da próxima semana. Quem tiver interesse em fazer parte da turma, poderá procurar a Atmus Academia localizada na Avenida Paraná, Jardim Eldorado em frente à Praça dos Mensageiros, e realizar a inscrição.

Texto e foto: Extra de Rondônia