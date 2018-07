Rede Sustentabilidade lança pré-candidato a governo e deputado estadual

Visitaram a redação do Extra de Rondônia na tarde de terça-feira, 17, o pré-candidato a governo pela Rede Sustentabilidade, Vinícius Miguel, Tiago Lins pré-candidato a deputado estadual e o advogado vilhenense Juliano Dourado.

Vinicius é advogado e professor na Universidade Federal de Rondônia (Unir), está em Vilhena para uma série de reuniões com filiados e simpatizantes para apresentar a proposta de sua pré-candidatura ao governo de Rondônia.

O professor afirma que há consenso relativo com a diretoria do partido e filiados, em conferência realizada a nível estadual, aonde após diversos nomes apresentados chegou ao seu nome como pré-candidato para disputar a eleição majoritária. Além disso, está sendo apresentado o nome de Aluízio Vidal como pré-candidato a uma vaga no senado e do professor do Instituto Federal de Rondônia (IFRO) Tiago Lins – como pré-candidato a deputado estadual.

O advogado ressalta que a proposta é justamente apresentar aos eleitores novos nomes com novas ideias e buscar renovação sem trocas de favores, “o famoso, toma lá, dá cá”, disse Vinícius. O postulante ressalta que o intuito não é fazer uma política impositiva, mas ouvir a comunidade, pensando em políticas públicas participativa, colaborativa, ou seja, fazer algo diferente buscando sempre o bem estar da população.

Vinícius pontua ser a primeira vez que coloca seu nome a disposição como pré-candidato. Com isso, pretende fazer a diferença, diante de uma política que está desacreditada. O advogado afirma não ser uma proposta isolada, de uma única pessoa, mas sim de um grupo que anseia por um país mais justo com novos nomes engajados numa nova maneira de fazer política e consequentemente novas ideias.

O Advogado explica que sua prioridade por se tratar dele um professor, a educação deve ser a mola mestre para qualquer governante, mas todas as áreas são de suma importância, como segurança pública e saúde. Sem deixar de falar no desenvolvimento econômico, fomento a pesquisa para melhor produtividade no campo, segurança jurídica para aqueles que querem produzir e que tenham paz na área rural, pensando na reforma agraria. Sendo que é preciso pautar a temática sabendo que o governo, não é de uma só pessoa.

Vinicius ressalta que tem que ter diálogo para governabilidade, ouvir as demandas e dialogar com todas as instituições para que se tenha um governo saudável e verdadeiramente republicano.

O professor enfatiza que a convenção da Rede está marcada para 3 de agosto, e a sigla está costurando alianças. Porém, já está praticamente acertada a coligação com o PPS – sendo que o nome do empresário Jaime Kauby, de Rolim de Moura, está cotado como pré-candidato a vice na chapa com Vinícius.

Em Vilhena, a Rede está dialogando com o Partido Verde (PV) por haver afinidade programática e ideológica, entre outros, no qual o partido está sinalizando com propostas que vem de encontro ao pensamento dos filiados e simpatizantes, disse Vinícius.

Para encerrar, o professor Tiago frisa que a Rede é um partido novo e está se fortalecendo no Estado, porém, no momento é inviável lançar candidato a estadual e federal pelo Cone Sul. Mas as alianças estão se formando e a Rede Sustentabilidade é um partido que se preocupa com o bem estar da comunidade.

Texto: Extra de Rondônia

Fotos: Extra de Rondônia