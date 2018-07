CEREJEIRAS: delegado fala sobre elucidação de crime ocorrido em Vitória da União

Na manhã desta sexta-feira, 20, o delegado da Polícia Civil de Cerejeiras, Maycon Douglas, prestou esclarecimentos sobre a elucidação de um caso de homicídio ocorrido no dia 13 de maio do ano corrente, em Vitória da União , distrito de Corumbiara, que tirou a vida de Jairo Alves dos Santos, de 33 anos.

Foi levantado pelo setor de investigação, que Jairo, que foi executado a tiros quando voltava de uma festa, já teria tentado matar Marciel de Souza Andrade, de 26 anos, um dos autores do crime, no ano de 2017.

Maciel por sua vez, após ter se recuperado do atentado teria passado a ameaçar jairo através de recados passados a familiares do mesmo.



Através dos depoimentos de várias testemunhas e de serem levantadas provas concretas, a Polícia Civil concluiu o inquérito do homicídio , apontando Maciel e seu comparsa identificado como Sandro Chagas, de 23 anos, como únicos responsáveis pelo crime que tirou a vida de Jairo.



Maciel foi preso em Vilhena a cerca de dois meses, atraves do cumprimento de um mandado de prisão temporária e transferido para o presídio de Cerejeiras.

Já Sandro se apresentou com em companhia de um advogado diretamente na delegacia de Cerejeiras, onde também permaneceu detido mediante cumprimento de um mandado de prisão temporária.



Texto e foto: Extra de Rondônia