Homem é preso por ameaçar clientes em bar com simulacro de arma de fogo

O caso foi registrado na madrugada desta sexta-feira, 20, em um bar localizado na Avenida 1705, em Vilhena, onde um homem, identificado como Aleandro Benício de Aguilar, de 31 anos, sacou uma arma e passou a ameaçar os clientes.

Segundo o registro da ocorrência, a proprietária do estabelecimento chamou a polícia, informando que um homem chegou ao local e após se dirigir ao banheiro, retornou para o meio do salão e sacou uma arma de fogo, afirmando que iria “meter assalto” no local e em outro bar próximo, porém, se alguém o “caguetasse”, retornaria para matar todo mundo.

Diante das informações, guarnições da Polícia militar se dirigiram ao local, onde avistaram o individuo na porta do estabelecimento. Ao receber ordem de parada, Aleandro tentou se esconder atrás de um veículo, mas acabou capturado e preso.

Em revista ao agente foi localizada em sua cintura a referida arma de fogo, que não passava de um simulacro.

Aleandro foi apresentado na Unidade Integrada de Segurança Pública (Unisp), juntamente com o objeto para serem tomadas as devidas providências. De acordo com a proprietária do bar, em nenhum momento o infrator exigiu que fosse lhe entregue nada, apenas fez ameaças.

Texto e foto: Extra de Rondônia