Jovem que fez família de militar refém para roubar caminhonete se apresenta à polícia

Felipe da Silva Souza, de 26 anos, envolvido no assalto ocorrido na casa de um subtenente aposentado da polícia militar, ocorrido na noite da última terça-feira, 17, em Vilhena, se apresentou à Polícia Civil.

O jovem, que confessou ser um dos autores do crime e o responsável pelo roubo da caminhonete Hilux de propriedade do militar, se apresentou na tarde de quinta-feira, 19, na Unidade Integrada de Segurança Pública (Unisp).

Como já havia passado o período estipulado por lei para o flagrante, após prestar depoimento, Felipe foi liberado, porém, o pedido de prisão preventiva do mesmo foi solicitado pelo delegado responsável pelo caso e aguarda decisão judicial para o recolhimento do infrator.

Segundo informações extra oficiais, Felipe, que foi identificado após deixar seu aparelho celular na cena do crime, o que também acabou levando a prisão de seu irmão e sua cunhada na mesma noite, devido ter no aparelho mensagens trocadas entre ambos, que comprovaram a participação do casal no crime, demonstrou muito interesse em permanecer detido.

Texto e foto: Extra de Rondônia