PF apreende quase 700 kg de maconha em Vilhena

A prisão ocorreu na madrugada desta sexta-feira, 20, pela Polícia Federal (PF) que abordou um caminhão, com placas de Campina Grande do Sul/PR, que tentava entrar na cidade, vindo do Mato Grosso, transportando quase 700 kg de maconha.

Segundo informações levantadas pela reportagem do Extra de Rondônia junto a PF, a abordagem se deu nas proximidades do posto fiscal da Polícia Rodoviária Federal (PRF), em uma barreira montada em prol do combate ao tráfico e ao todo foram apreendidos 695 quilos do entorpecente.



O motorista de 45 anos e o passageiro, de 36, apresentaram muito nervosismo durante a abordagem, o que levantou suspeitas nos federais, que realizaram uma revista minuciosa no veículo, localizando o entorpecente armazenados em caixas. Além da droga foi localizada em umas da referidas caixas, um revólver calibre 38.



Os suspeitos, que receberam voz de prisão por tráfico interestadual de drogas e foram conduzidos para a delegacia da Polícia Federal de Vilhena, se negaram a dar detalhes sobre a procedência do entorpecente e seu destino, relatando apenas que o carregamento foi realizado no Mato Grosso e seria descarregado em Rondônia.



Texto: Extra de Rondônia

Fotos: PF