PF prende três mulheres transportando 30 quilos de drogas em malas

A Polícia Federal (PF), através da Delegacia de Repressão a Drogas (DRE), prendeu, na tarde desta sexta-feira, 20, três mulheres que traziam cerca de 30 quilos de “skunk” de Manaus/AM para Porto Velho/RO.

Durante fiscalização de rotina na rodoviária de Porto Velho, realizada por Agentes da Delegacia de Repressão a Drogas (DRE) foram localizadas três malas contendo em seu interior aproximadamente 30 quilos da droga.

Ao proceder à entrevista com os passageiros prontamente foram identificadas duas mulheres que haviam despachados as bagagens, sendo constatado, porém, que uma terceira havia deixado o coletivo momentos antes, abandonando sua bagagem, a qual foi apreendida pela PF.

Identificada a passageira, a equipe policial saiu em diligências nas redondezas da rodoviária, vindo a encontrá-la escondida em um hotel situado à Avenida Rio Madeira.

As mulheres confessaram o crime e informaram terem recebido as malas prontas para o transporte na rodoviária de Manaus/AM e seguido no coletivo com destino a Porto Velho, onde provavelmente embarcariam em voo comercial com destino a outros Estados da Federação. Pelo transporte, receberiam valores entre R$ 2,5 e R$ 4 mil.

As presas, sem antecedentes criminais, responderão pelos crimes de tráfico interestadual de drogas e associação para o tráfico, previstos nos artigos 33, 35 e 40, inciso V, da Lei nº 11.343/06, com penas que variam entre 13 a 40 anos de reclusão, além de multa.

Ao término do flagrante foram encaminhadas ao IML para submissão a exame de corpo de delito e, em seguida, encaminhadas ao Presídio Provisório Feminino, onde permanecerão à disposição da Justiça Estadual.

Fonte: PF/Assessoria

Foto: Divulgação