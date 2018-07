Vilhenense é cotado para suplente de pré-candidato ao senado

Visitou a redação do Extra de Rondônia na tarde desta sexta-feira, 20, o presidente do sistema OCB/SESCOOP/RO, Salatiel Rodrigues, onde discorreu sobre a indicação de seu nome para suplente do pré-candidato Marcos Rogério (DEM) a uma vaga no senado federal.

Salatiel já foi vereador no município de Vilhena de 1997 a 2000 – e hoje preside a Organização das Cooperativas Brasileiras no Estado de Rondônia e o Serviço Nacional de Aprendizagem de Cooperativismo no Estado de Rondônia (SESCOOP).

O ex-vereador é filiado ao Democratas e no momento está licenciado das atividades da OCB/SESCOOP – caso seja confirmada a parceria com Marcos Rogério, diz estar preparado para o pleito eleitoral.

Salatiel tem seu nome cotado para ser primeiro suplente do pré-candidato ao senado Marcos Rogério. Ele participou de uma série de reuniões no Cone Sul e nesse sábado, 21, estará participando da pré-convenção do seu partido na cidade de Ji-Paraná.

Salatiel disse que ficou honrado, pois havia diversos nomes de peso para serem apreciados, mas o seu liderou o certame. Com isso, nessa pré-convenção, já podem bater o martelo e oficializar o nome do deputado federal Marcos Rogério como pré-candidato ao senado e seu nome como primeiro suplente.

O ex-vereador ressalta que se for confirmado a dobradinha, com toda certeza Rondônia e principalmente o Cone Sul – estará bem representado se Marcos Rogério tiver sucesso na empreitada, pois tem o apoio das cooperativas, inclusive da Fiero, Facer, Faperon e CREA.

Rodrigues disse que é de suma importância que o Cone Sul tenha um suplente no senado federal que atue e não fique apenas como figura decorativa.

De acordo com Salatiel, diversas obras de cunho expressivo que estão sendo executadas no Estado tem a participação da associação que representa, pois é de interesse dos empresários e associados que o Estado cresça e invista mais nos agronegócios para que todos tenham uma vida melhor, enfatizou.

Texto: Extra de Rondônia

Fotos: Extra de Rondônia