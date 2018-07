Jovem é baleado em confusão na chácara do Raimundo

A tentativa de assassinato contra Pedro Paulo Tech Carvalho, de 21 anos, ocorreu na madrugada deste sábado, 21, na chácara do Raimundo, em Vilhena.

De acordo com o boletim de ocorrência, a Polícia Militar (PM) foi chamada no Hospital Regional (HR), onde funcionários relataram que um jovem deu entrada vítima de arma de fogo.

A vítima relatou aos policiais, que estava na chácara do Raimundo se divertindo, quando sua irmã se desentendeu com outra pessoa e entrou em luta corporal. Com isso, ao tentar separar a briga, ouviu vários disparos de arma de fogo e percebeu que tinha sido atingido. No hospital foi constatado que a rapaz foi atingido com um tiro na perna direita.

A vítima disse não saber quem efetuou os disparos. Porém, Após a confusão, soube pela sua mãe que o autor dos tiros seria um policial militar, que estava à paisana no recinto. A mãe da vítima afirmou que viu o momento que o suspeito atirou varias vezes na direção de seu filho, depois fugiu tomando rumo ignorado.

Entretanto, conforme o boletim, contra vítima havia mandado de prisão em aberto.

O caso foi registrado na Unidade Integrada de Segurança Publica (Unisp).

Texto: Extra de Rondônia

Foto: Extra de Rondônia