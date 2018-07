Veículo capota na BR-364 e mata garota de 13 anos

Na tarde de sexta-feira, 20, um veículo Pajero em que viajavam um casal e uma criança de uma família que reside em Ouro Preto do Oeste capotou durante uma ultrapassagem na BR-364 sentido a Jaru, no km 394.

Uma adolescente de 13, que viajava no carro foi socorrida ao Hospital Municipal Dra. Laura Maria Braga, mas infelizmente faleceu na hora que recebia atendimento no Pronto Socorro, após sofrer três paradas cardiorrespiratórias. O veículo capotou e saiu fora da BR, indo parar numa capoeira.

A adolescente que morreu no acidente é Natália Barros dos Santos, que morava em Ji-Paraná e estava de férias passeando em Ouro Preto e viajava com a tia dela no carro que pertence ao mecânico José Niudo de Souza que reside no Jardim Novo Horizonte.

A criança de 8 anos, filha do condutor do veículo, sofreu uma fratura num braço, e a esposa dele sofreu escoriações e um corte na testa. O motorista nada sofreu. A mulher, a adolescente e a criança foram socorridas ao HM por uma ambulância de Ouro Preto do Oeste que voltava de Jaru.

O acidente aconteceu no começo da baixada do Rio Xibiu, e segundo testemunhas que estavam próximo do local a Pajero azul, placa HZU-0110, ano 99, capotou na pista antes de sair da estrada e parar numa capoeira.

Na pista onde a Pajero capotou há sinais de frenagem de dois veículos. A reportagem apurou que a família de Niudo com Natália e a tia seguiam para a cidade de Jaru.

Fonte: Jaru Online

Foto: Divulgação