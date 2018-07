Aliado vende carro que recebeu do Japa, briga por cargos e vereador em Cancun – Leia no “Cego, Surdo e Mudo”

** NA RUA

A campanha para as eleições de outubro deste ano começou com força total. Vários nomes são cotados como pré-candidatos ao Governo de Rondônia, Senado, Deputado federal e estadual. Dois nomes, por enquanto, despontam nas pesquisas ao governo: o tucano ex-senador Expedito Junior e o empresário/senador Acir Gurgacz, líder do PDT no Estado. O deputado estadual Maurão de Carvalho (MDB), presidente da Assembleia Legislativa, também aparece na briga.

** LANÇAM EXPEDITO

Neste sábado, simpatizantes de três siglas partidárias – PSDB, DEM e PSD – se reuniram em pré-convenção na cidade de Ji-Paraná. O motivo: definir o lançamento de Expedito ao governo. O evento contou com a presença do presidenciável tucano Geraldo Alkmin, ex-governador de São Paulo, que se comprometeu, caso seja eleito, com a duplicação da BR-364, reforçar a estrutura da saúde pública e ainda “tornar Rondônia a capital brasileira do agronegócio”. Ao discursar, Expedito disse que “ser governador é um sonho”. Garantiu que tem 14 prefeitos o apoiando.

** CASCAVEL NA DISPUTA

Já no município de Jarú, quem reuniu partidos políticos foi Acir Gurgacz. Membros do PP mostraram apoio para que “o homem da cascavel” chegue a ocupar a principal cadeira do palácio Getúlio Vargas a partir de 1º de janeiro de 2019. Em seu discurso, disse que “estamos todos unidos para alcançar uma gestão em Rondônia totalmente focada em resolver as questões antigas para impulsionar o crescimento do Estado através da infraestrutura e produção rural”.

** MAÇANTE

Um trecho da nota enviada à imprensa chamou a atenção do Extra de Rondônia. Conforme a assessoria, “Acir tem defendido em seus discursos a necessidade de um modelo mais eficiente, transparente e participativo”. Queríamos saber quem realmente “criou” essa fala porque há mais de 40 ouvimos a mesma coisa de vários candidatos.

** CARGOS

É visível que a maioria dos aliados que apoiaram na campanha eleitoral estão revoltados com Japonês, incluindo vereadores. E tudo tem um motivo prático: cargos na prefeitura de Vilhena. Quando tomou posse, Japa, de uma só canetada, exonerou os 430 cargos que eram mantidos pela ex-prefeita Rosani Donadon (MDB). Conforme o Portal da Transparência, até esta sexta-feira, 20, eram exatos 148 servidores comissionados existem na prefeitura. Promete trabalhar pouco mais de 180 visando austeridade dos cofres públicos. Apesar da revolta dos “manos”, Japa está ganhando a admiração da população com estas atitudes.

** VENDE-SE CARRO I

O líder comunitário Ivan Bezerra de França, popularmente conhecido como “Ceará da Assossete”, colocou à venda um carro básico, Uno, modelo 2008. O anúncio foi feito em grupo de Whatsapp do Extra de Rondônia na manhã deste sábado. O mais interessante é que “Ceará” disse que o veículo pertence ao prefeito de Vilhena, Eduardo “Japonês” (PV), a quem chama de amigo. Problemas de saúde motivam a venda do carro. Ele aceita oferta, mas pede R$ 16,500,00.

** VENDE-SE CARRO II

“Ceará” recebeu o carro após a eleição eleitoral de 2016, quando Eduardo foi candidato a prefeito pela primeira e foi derrotado por Rosani Donadon (MDB). Ambos formalizaram a transação através de contrato de compra e venda, em parcelas, a primeira a ser paga em dezembro de 2016. Ele fez questão de registrar, através de fotografias, o momento da negociação do veículo.

** AMIGO

Como afirmamos acima, “Ceará”, em todos seus pronunciamentos, faz questão de ressaltar que o Japa é seu amigo. Destaca uma frase em específico: “Quem avisa, amigo é”, para chamar a atenção de uma suposta ilegalidade que aconteceu no gabinete da prefeitura, com a nomeação do professor Gilson Carlos Ferreira, no cargo de assessor executivo. Denuncia que a cedência do professor, servidor estadual, ainda não foi aprovada pela Câmara de Vereadores, o que é requerido por Lei para assumir função na prefeitura de Vilhena.

** MUI AMIGO

“Ceará”, que apoiou o Japa na derrota de 2016 e na vitória de 2018, na eleição suplementar, garante que fez a denúncia para que providências sejam tomadas e evitar problemas maiores ao prefeito, pela falta de experiência dela na administração pública. E reafirma que não quer cargos na prefeitura.

** CANCUN

O vereador Rafael Maziero (PSDB), de Vilhena, passa férias nas praias de Cancun, um dos centros turísticos mais importantes do México. Um ouvinte ligou ao programa “Vale Tudo”, da Rádio Planalto, nesta sexta-feira, repassando a informação. Afirmaram que o parlamentar foi prá lá aproveitando o recesso legislativo, garantido pelo regimento interno de 18 a 31 de julho. A imprensa tem que dar seus pulos para saber quando que o recesso inicia, já que, na última sessão ordinária da Casa de Leis, nenhum parlamentar informou sobre as datas. Que Rafael tenha boas férias e a Câmara mais transparência no segundo semestre de 2018.

Texto: Extra de Rondônia

Foto: Divulgação