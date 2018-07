Expedito Junior confirma pré-candidatura e diz “Vamos ganhar as eleições com a força do Povo”

Expedito Junior, confirmou na pré-convenção do PSD/DEM/PSDB realizada no município de Ji-Paraná na manhã de sábado, 21, que é pré-candidato a governador pelo Grupo e que vai ganhar as eleições de outubro com a Força do Povo.

A pré-convenção foi prestigiada pelos prefeitos da legenda, varias lideranças de outros partidos, varias caravanas do interior, pré- candidatos de ambas as legendas e milhares de pessoas que foram até a sede da casa de eventos onde se realizou o encontro.

Expedito disse que conforme tinha estabelecido a decisão sobre sua pré-candidatura ao governo do estado só seria tomada após a copa do mundo e neste sábado durante a pré-convenção falou que sim, será o pré-candidato do grupo a governado de Rondônia, e que já esta em constantes reuniões com os pré-candidatos da legenda e de outras siglas para formatar uma grande coligação para a disputa eleitoral, lembrou que sobre as composições partidárias que a toda hora surge na imprensa, há ainda muitas especulações, que nada ainda esta definido, mas frisou que os três partidos que estão na pré- convenção isto é PSD/DEM/PSDB nesse quesito não há nada mais a acrescentar, sendo ele o pré-candidato ao governo e o deputado federal Marcos Rogério ao senado da República.

O deputado federal Marcos Rogério confirmou que é pré-candidato ao senado pelo grupo e que os Democratas estão todos empenhados na campanha de Expedito Junior para Governador e Marcos Rogério para senador.

Sobre o candidato a vice-governador pelo grupo e a segunda vaga para senador, e ainda novos integrantes da coligação ainda estão em aberto e que até a convenção partidária estas questões já estarão praticamente alinhavadas.

Segundo o prefeito Hildon Chaves, agora é a hora e a vez do PSDB juntos com os partidos integrantes do grupo administrar o estado de Rondônia, pois nesta coligação estão gente do Bem, realmente compromissadas com o Estado de Rondônia, dizendo que os três deputados Mariana Carvalho, Expedito Neto e Marcos Rogerio futuro senador do Estado, além de ajudar o estado com suas emendas, sempre se posicionaram a favor do povo em todos os grandes temas de interesse da sociedade dentro do Congresso Nacional.

Fonte: Alerta Rondônia

Foto: Divulgação