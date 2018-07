MDB já soma 15 partidos na aliança em torno da pré-candidatura de Maurão de Carvalho ao Governo

Se aproxima a data final para as convenções partidárias e os partidos vão somando apoios em torno das pré-candidaturas majoritárias e também buscando formar uma coligação visando as eleições proporcionais. No cenário atual, o MDB saiu na frente e já conta com um grupo de pelo menos 15 partidos fechados em torno da pré-candidatura de Maurão de Carvalho ao Governo.

Com a convenção marcada previamente para o próximo dia 28, o MDB espera que com a continuidade das negociações, novas legendas se juntem ao grupo político, totalizando um número em torno de 20 partidos, com bons nomes e propostas para ajudar Rondônia a se desenvolver ainda mais.

Somadas, as siglas hoje possuem mais da metade das cadeiras na Assembleia Legislativa e da Câmara Federal e a tendência é de crescer ainda mais.

Os partidos

Entre os partidos com representatividade na Câmara e na Assembleia, já estão fechados com o MDB o Podemos, presidido pelo deputado estadual Léo Moraes; o PRB, do deputado federal Lindomar Garçom e dos deputados estaduais Ezequiel Junior e Alex Redano; o PRP, do deputado estadual Marcelino Tenório; o PV, do deputado estadual Luizinho Goebel; o PMN, dos deputados estaduais Dr. Neidson e Jesuíno Boabaid; o PCdoB, do deputado estadual Hermínio Coelho e do presidente estadual Francisco Pantera; o PROS, do deputado estadual Anderson do Singeperon e da ex-deputada Rosária Helena; além do próprio MDB, com Maurão, Lebrão, Saulo Moreira, Só Na Bença, Jean Oliveira e Edson Martins como estaduais, Valdir Raupp, Marinha Raupp e Lúcio Mosquini no Congresso.

Além desses, estão juntos o PSC do Pastor Valadares; o PHS de Samir Damião; o PRTB de Ted Wilson, e o Patriotas, do ex-deputado Tucura e presidido no Estado por Ismael Correia.

Em conversações avançadas, estão o PTC, de Jair Montes e Everaldo Fogaça; o PSDC de Edgar do Boi e o PPS de Jaime Kalb.

Texto: Assessoria

Foto: Divulgação