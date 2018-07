Três pessoas feridas em colisão entre motos no Jardim das Oliveiras

Acidente aconteceu neste domingo, 22, por volta das 16h00 – envolvendo duas motos no cruzamento da Avenida Curitiba com a Rua Francisco Mendes, no bairro Jardim das Oliveiras, em Vilhena.

De acordo com informações de um dos envolvidos, o condutor da moto Yamaha/Fazer YS250 de cor vermelha, placa MZZ-5067/Vilhena, seguia pela Avenida Curitiba, sentido BR-174, quando no cruzamento com a Rua Francisco Mendes, colidiu com a moto Yamaha/YBR125 de cor preta, placa NEF-4898/Vilhena – no qual o condutor tinha como carona uma mulher.

Na colisão, o casal que estava na moto YBR, sofreram ferimentos e foram socorridos ao Hospital Regional. O rapaz que pilotava a Fazer sofreu escoriações.

Texto: Extra de Rondônia

Fotos: Extra de Rondônia