Atletas vilhenenses conquistam medalhas no JEV’s e garantem classificação para competição estadual

Cinco atletas estudantes do Instituto Estadual de Educação Wilson Camargo e escola Paulo Freire conquistaram 15 medalhas durante os Jogos Escolares de Vilhena (JEV’s) na modalidade de ciclismo, garantindo a classificação para os Jogos Escolares de Rondônia (JOER).

Os atletas contemplados foram: João Augusto com uma medalha de ouro e duas pratas; Jenifer com três ouros no infantil feminino; Fernanda com três ouros no juvenil feminino; Vinicius com duas ouros e uma prata; e Lucas com uma ouro, uma prata e uma bronze na categoria juvenil.

Texto: Extra de Rondônia

Fotos: Divulgação