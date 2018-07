CHUPINGUAIA: sem liberação médica, homem sai de hospital e morre em casa

A morte ocorreu durante a noite da última sexta-feira, 20, em Chupinguaia, após a vítima, Marcelo Costa Siqueira, de 39 anos, sair do hospital, onde estava em observação e ir para casa, sem autorização médica.

De acordo com o registro da ocorrência, Marcelo passou mal durante o dia e a noite foi ao hospital, onde foi medicado e posto em observação, porém, no dia seguinte, um primo do enfermo o encontrou deitado no sofá, já sem os sinais vitais.

Quando solicitado a comparecer na residência da tia da vítima, onde estava o corpo, o médico que atendeu Marcelo na noite anterior e constatou o óbito naquele momento, afirmou que o mesmo havia sido posto em observação, mas foi embora antes de receber liberação.

Diante dos fatos, a pericia técnica foi comunicado, mas devido se tratar de morte natural, a remoção do corpo ficou a cargo dos familiares e de uma funerária local.

Texto: Extra de Rondônia

Foto: Ilustrativa